Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza printre statele care vor beneficia cel mai mult de fondurile alocate prin noul instrument de redresare, in valoare de pana la 750 de miliarde de euro, prezentat miercuri de Comisia Europeana, potrivit unui document consultat de agentia DPA. Potrivit acestui document,…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a declarat ca Executivul spera ca pana la finele anului Romania sa nu depaseasca un deficit de 10% din PIB si, in paralel, pregateste un amplu program de relansare a economiei printr-o serie de masuri care vizeaza atat investitii publice, dar si sprijinirea…

- Sectorul turistic din Romania are nevoie in aceasta perioada de un sprijin financiar consistent, asa cum s-a procedat in tarile vest europene, precum Spania, Germania, Franta, daca nu dorim sa oferim in totalitate „pe tava” turismul romanesc altor tari, sustine Traian Badulescu, consultant in turism.

- Sectorul turistic din Romania are nevoie in aceasta perioada de un sprijin financiar consistent, asa cum s-a procedat in tarile vest europene, precum Spania, Germania, Franta, daca nu dorim sa oferim in totalitate, "pe tava", turismul romanesc altor tari, sustine Traian Badulescu, consultant in turism.…

- Echipa romaneasca este formata din 11 medici și patru asistenți medicali. Impreuna au aterizat, marți, pe aeroportul Milano Linate, unde au fost intampinați de viceprefectul Natalino Manno, din partea Guvernului italian, de vicepresedintele Regiunii Lombardia, Fabrizio Sala, de subsecretarul pentru…

- Un rau nu vine niciodata singur, se spune. Efectele sociale și economice ale pandemiei de coronavirus se vor simți cat de curand. Turismul, transporturile și restaurantele sunt doar primele sectoare lovite, vor urma altele, nu e loc de iluzii. Spre deosebire de alte crize, generate de o scadere a consumului,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a scris pe Facebook ca Executivul a efectuat demersurile necesare pentru a fi mai multe centre de diagnosticare, in prezent functionand opt astfel de centre. Ea spune ca se distribuie aproximativ 50.000 de teste catre centrele autorizate din Romania."In ultimele zile, aud…

- Vicepremierul Raluca Turcan a scris pe Facebook ca Executivul a efectuat demersurile necesare pentru a fi mai multe centre de diagnosticare, in prezent funcționand opt astfel de centre. Ea spune ca se distribuie aproximativ 50.000 de teste catre centrele autorizate din Romania.Citește și:…