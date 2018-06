Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, cu cu 174 de voturi ”pentru”, 98 de voturi ”impotriva” si trei abtineri

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in…

- Partidul National Liberal va sesiza CCR dupa ce majoritatea din Parlament a aprobat proiectul de lege al infiintarii Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii.Citește și: ALERTA METEO Șapte județe din țara, sub COD GALBEN de furtuna "PNL va sesiza Curtea Constituționala a Romaniei…

- Partidul National Liberal va sesiza CCR pentru proiectul de lege al infiintarii Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, ”cel mai mare tun care se pregateste patrimoniului de stat din ultimii ani”, a anuntat, miercuri, deputatul PNL raluca Turcan.

- Comisiile din Camera Deputaților s-au grabit marți sa avizeze inițiativa legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), urmand ca miercuri sa fie aprobata in plen. Chiar daca este un proiect foarte important avand in vedere ca fondul va fi format din cele mai importante…

- ♦ Plenul Senatului a aprobat miercuri infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dar nu este clar cate companii la care statul detine participatii vor face la final parte din acest fond si nici ce capital social va avea. Noua miliarde de lei (1,9 mld. euro)…

- Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi aprobata de Parlament in maxim doua sau trei luni, apoi se va trece la implementarea propriu-zisa, a declarat marti Valentin Mavrodin, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice.

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta azi, 18 martie, senatorul PSD Gabriel Leș a prezentat prioritațile legislative ale Senatului. Legea de inființare a Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, Legea de inființare a Bancii de Dezvoltare a Romaniei, Modificarea Legii privind achizițiile…