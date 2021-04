Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile privind modificarea sistemului de pensii speciale va incepe probabil saptamana viitoare in cadrul grupului de lucru pe pensii speciale de la nivelul coalitiei de guvernare, a precizat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.

- Discutia despre sporuri nu urmareste diminuarea veniturilor, mai ales ale celor care muncesc, iar acestea trebuie sa reprezinte o motivatie pentru o anumita categorie de munca, specializare sau realizare suplimentara, a scris, joi, pe pagina personala de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, are programate astazi doua intalniri cu mai mulți miniștri și cu premierul Florin Cițu la Palatul Cotroceni, a informat Administrația Prezidențiala.La ambele ședințe va participa premierul Florin Cițu, dar miniștrii vor veni separat.Astfel, la ora 14:00, are loc…

- Parintii care stau acasa pentru a supraveghea copiii vor primi in continuare sprijinul de la stat de 75% din salariu, in cazul in care autoritatile decid ca scolile vor continua sa functioneze online, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a participat la inaugurarea…

- Statul trebuie sa vina cu un pachet integrat de servicii pentru persoanele vulnerabile pentru a le include in societate, nu doar sa le ofere sume de bani, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a participat la inaugurarea unei cantine sociale apartinand…

- Maine voi declansa ceea ce trebuia facut inca din iulie 2019 si anume sa dau un ordin de ministru prin care sa fie revizuite toate dosarele de pensie in baza unor informatii care vor fi necesare in formula de recalculare a acestora, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Deputatul UDMR de Mureș Csep Eva Andrea, care deține și funcția de secretar al Comisiei pentru munca și protecție sociala din Camera Deputaților a avut, in urma cu cateva zile, o intalnire de lucru cu Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale. "Agenda discuțiilor a cuprins urmatoarele tematici:…

- Federatia Nationala „Unirea” a Pensionarilor din Romania (FNUPR) atrage atentia ministrului Muncii, Raluca Turcan, ca acordarea cresterii pensiilor in functie de inflatie (2 – 3%), in timp ce preturile la alimente, medicamente si utilitati sunt in crestere vertiginoasa de 10 – 20%, va duce pensionarii…