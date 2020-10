Turcan: Finanţările pe fonduri europene nu au culoare politică Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, marti seara, ca finantarile din fonduri europene "nu au culoare politica", iar in cazul administratiilor locale conduse de liberali, care au obtinut sume mai mari, faptul se datoreaza activitatii mai eficiente a acestora. "Pot sa va spun un lucru foarte limpede: finantarile pe fonduri europene nu au avut culoare politica si nici nu au culoare politica. Dovada o reprezinta cei 1,2 miliarde de euro pe care pana acum i-am pus la dispozitie unitatilor sanitare si autoritatilor publice locale care au in subordine spitale sau alte unitati sanitare, sa achizitioneze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

