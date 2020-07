Turcan: E o necesitate organizarea alegerilor

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, sambata, ca organizarea alegerilor locale in toamna este "o necesitate", mentionand ca "poate fi facuta in conditii de sanatate publica optime".



Intrebata, la Digi 24, daca se vor tine alegerile locale, vicepremierul a spus: "In mod normal ar trebui sa se tina... Mi-e greu sa afirm daca as vrea sa se tina alegerile, cert este ca e o necesitate organizarea alegerilor. Mandatul alesilor locali a fost prelungit pana cel tarziu spre finalul anului, de asemenea, mandatul parlamentarilor expira la finalul anului."



Turcan a amintit ca exista…