Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a spus, pentru MEDIAFAX, ca decizia de miercuri a CCR, in urma careia mandatele aleșilor locali nu mai pot fi prelungite, „este o nebunie”, aceasta punand in pericol funcționarea statului roman.„Decizia de azi a CCR este o nebunie! Pentru a doua oara, in mai puțin…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri ca Parlamentul trebuie sa aprobe, pana pe 21 iunie, o lege care sa prevada atat prelungirea mandatului alesilor locali, cat si data alegerilor, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale. El a adaugat, intr-o postare pe Facebook,…

- Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat ca prin decizia de demitere (a CCR) fostului procuror-șef al DNA i s-a încalcat dreptul la libera exprimare a unei opinii profesionale, precum și dreptul la Justiție. Kovesi nu a cerut despagubiri statului roman, iar reparația este una morala.…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020.

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020. La randul sau, prim-ministrul Ludovic Orban a precizat ca se amana alegerile locale,…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020. La randul sau, prim-ministrul Ludovic Orban a precizat ca se amana…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, transmite AGERPRES . “Este evident ca, in aceasta situatie de criza, nu se pot…

- Viceprim ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, scrie Agerpres."Este evident ca, in aceasta situatie de criza, nu se pot desfasura…