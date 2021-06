Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, extinderea acordarii indemnizatiei de 41,5% din castigul salarial mediu brut si altor categorii de profesionisti, respectiv celor care au realizat venituri inainte de instituirea starii de urgenta, in baza unor contracte de drepturi de autor si drepturi…

- Masurile de stimulare a ocuparii si de protejare a locurilor de munca implementate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si de alte ministere din Guvern isi arata efectele pozitive in actualele conditii de pandemie, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan. Intr-o…

- Criza sanitara și reculul economic nu au avut, in mod paradoxal, efect in piața muncii. Conform ministrului Muncii, Raluca Turcan, numarul de contracte noi a crescut fața de perioada anterioara declanșarii epidemiei cu peste 107.000. Informația a fost prezentata luni de Turcan, pe Facebook. „Informațiile…

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Ministerul Muncii a solicitat ministerelor de linie sa vina cu propuneri pe domeniile pe care coordoneaza in cazul legii salarizarii, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, dupa sedinta de Guvern. "Legea salarizarii este in etapa in care am solicitat ministerelor de linie…

- Propunerile pornite de la Ministerul Muncii prevad ca majorarile salariale sa fie raportate la salariul de baza de 2.300 lei, iar sporurile sa nu depașeasca 20% din același salariu. De asemenea, Raluca Turcan a afirmat ca sporurile ar urma sa se acorde fie celor care muncesc la distanțe foarte mari…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a demarat, impreuna cu Inspectia Muncii, o campanie de informare a romanilor care lucreaza in strainatate cu privire la modul de recrutare, conditiile de munca si drepturile acestora, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. …

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are in vedere reinnoirea parcului auto al institutiei cu masini electrice in viitorul apropiat, a scris, vineri, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. Ea...