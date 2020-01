Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat luni ca in bugetul de stat este prevazut un fond de rezerva pentru finantarea alegerilor locale si parlamentare. Suma rezervata de Executiv este de un miliard de lei. „In buget avem fond de rezerva un miliard de lei tocmai pentru doua scrutinuri,…

- UDMR susține organizarea alegerilor anticipate in 14 iunie, cu o saptamana inaintea celor locale, au anunțat reprezentanții Uniunii, in cadrul CRU, care a avut loc sambata la Cluj-Napoca.Potrivit reprezentanților UDMR, alegerile anticipate sunt necesare pentru ca țara are nevoie de o guvernare…

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri la Antena 3 ca social-democrații vor caștiga alegerile locale.„Sa nu subestimați PSD niciodata, chiar daca PSD la ora asta pare ca e slabit. Nu subestimați PSD. Eu sunt convins ca vom caștiga alegerile locale”, a spus…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Adevarul Live, ca nu se impune organizarea unor alegeri anticipate, care ar putea avea loc doar in contextul unei crize politice, cu care tara nu se confrunta insa in aceasta perioada.”Nu am niciun sondaj de opinie. Presupun…

- UDMR NU vrea alegeri locale și anticipate „la pachet”. Uniunea este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban sa iși depuna mandatul astfel incat scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale in 14 iunie, spune Kelemen Hunor. Daca nu se va reuși…

- "Am avut o discutie legata si de o posibila organizare de alegeri anticipate. Se stie foarte clar - pozitia PNL este o pozitie in favoarea organizarii alegerilor anticipate. Va fi, in schimb, necesar sa pregatim foarte bine derularea acestei proceduri. In acest sens, am stabilit o comisie formata…

- Ludovic Orban (premier), Raluca Turcan (vicepremier) și Robert Sighiartau (secretar general PNL) vor incepe discuțiile cu partidele parlamentare sa vada daca exista o majoritate pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Ca sa se ajunga la anticipate, este…

- Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, atenționeaza ca PSD va caștiga alegerile locale și parlamentare daca legislația electorala nu se schimba."Eu atat va spun. Daca legile electorale nu se schimba - caștiga PSD la locale și parlamentare, orice am face. Pentru ca sunteți…