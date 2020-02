Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat joi ca, potrivit Constitutiei, in momentul de fata, termenul limita pentru data alegerilor anticipate ar fi 28 iunie, mentionand ca este posibila orice varianta, fie ca aceste alegeri sa aiba loc in acelasi timp cu cele locale, fie la o diferenta de o…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat joi ca, potrivit Constitutiei, in momentul de fata, termenul limita pentru data alegerilor anticipate ar fi 28 iunie, mentionand ca este posibila orice varianta, fie ca aceste alegeri sa aiba loc in acelasi timp cu cele locale, fie la o diferenta de o…

- „Nu exista criza politica, exista un guvern care nu mai poate emite acte normative, cu valoare de lege. Dar guvernul iși face datoria, prin acte de administrare curenta. E o situație stabila. Și daca ma voteaza Parlamentul și daca nu ma voteaza, tot guvernul Orban e in funcție. Procedura de declanșare…

- Intrebata de jurnalisti ce vor face parlamentarii PNL, Raluca Turcan, a declarat, intr-o conferinta de presa: "Niciun parlamentar al PNL nu a votat pentru motiunea de cenzura initiata de PSD. (...) Dupa acest vot, in conditiile in care noi sustinem organizarea de alegeri anticipate, tinand cont ca…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a anuntat, sambata, ca toti parlamentarii PNL vor fi prezenti la vot, dar se vor abtine de la a vota investirea unui nou Cabinet, cu scopul de a fi declansate alegerile anticipate. Intrebata de jurnalisti ce vor face parlamentarii PNL, Raluca Turcan, a declarat,…

- Premierul Ludovic Orban merge, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu o parte din ministrii Cabinetului sau. Este a doua zi de discutii pe care seful statului le are cu membrii Executivului. Astfel, la ora 11.00, premierul Ludovic Orban si ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, Lucian…

- "Premierul nu are de ce sa demisioneze. Planul nostru exclude aceasta varianta", a spus Roman, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat daca o demisie a lui Ludovic Orban din functia de premier ar putea deschide calea pentru anticipate. Roman a subliniat ca alegerile anticipate reprezinta…

- "Am avut o discutie legata si de o posibila organizare de alegeri anticipate. Se stie foarte clar - pozitia PNL este o pozitie in favoarea organizarii alegerilor anticipate. Va fi, in schimb, necesar sa pregatim foarte bine derularea acestei proceduri. In acest sens, am stabilit o comisie formata…