Turbina cu abur de mărimea unui birou care produce electricitate pentru 10 mii de case O echipa de ingineri din SUA a creat o turbina de abur de marimea unui birou, care da un randament similar unei turbine de 10 de ori mai mari. Turbinele cu abur sunt, in esenta, o tehnologie veche, omenirea facand uz de ele de mai mult de 100 ani. Esenta acestora e ca aburul, format de obicei prin arderea de hidrocarburi si incalzirea apei, sa fie transformat in forta de propulsie si sa miste un generator, care ar produce electricitate. Oamenii de stiinta de la Institutul de Cercetari Southwest (SwRI) din Texas s-au gandit la ideea de schimba mediul care propulseaza turbina cu abur. Cu alte cuvinte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

