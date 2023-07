Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza, joi, prima zi a summitului Rusia-Africa, care reuneste aproximativ 50 de delegatii africane la Sankt Petersburg, o reuniune marcata de retragerea Moscovei din acordul privind exportul de cereale, potrivit EFE, preluata de Agerpres.

- Vladimir Putin anunța ca reluarea transporturilor cerealelor ucrainene va fi avizata de Moscova doar daca Occidentul va elimina restricțiile impuse Rusiei dupa invazia militara in Ucraina. La inceputul acestei saptamani, Rusia a anunțat ca iese din Acordul cerealelor din Ucraina. Initiativa pentru cereale…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat luni convins ca omologul sau rus Vladimir Putin vrea 'sa continue acordul' privind cerealele ucrainene, in ciuda recentelor anunturi in sens contrar ale Moscovei, transmit AFP, Reuters si dpa, conform Agerpres.'Cred ca, in pofida declaratiei de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat sambata ca principalul obiectiv al acordului privind cerealele ucrainene, care expira pe 17 iulie, nu a fost atins, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau sud-african Cyril Ramaphosa, relateaza AFP, preluata de Agerpres."Vladimir Putin a subliniat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a proclamat sfarsitul „ingrozitorului neocolonialism” din politica internationala si a salutat strategia economica a Moscovei dupa ruperea celor mai importante relatii cu Occidentul, noteaza AFP. Liderul de la Kremlin a tinut un discurs la Forumul Economic de la Sankt…

- Șeful gruparii de mercenari ruși Wagner, Serghei Prigojin, l-a atacat in mod violent, intr-o inregistrare video postata miercuri pe Telegram, pe ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, informeaza News.ro.Pornit de luni de zile impotriva ministrului rus al apararii, șeful Wagner s-a dezlanțuit impotriva…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca atacul cu drone care a vizat in zori Moscova, unul fara precedent, a fost o replica la o lovitura rusa contra cartierului general al informatiilor militare ucrainene, transmite AFP.''Am evocat deja posibilitatea unor lovituri impotriva centrelor…