Pentru asigurarea unui climat normal de ordine și siguranța publica, jandarmii vranceni, alaturi de polițiști vor acționa și in acest sfarșit de saptamana cu ocazia desfașurarii manifestarilor din spațiul public, dupa cum urmeaza: – Sambata la turul ciclist ,,Mausolee pe bicicleta ” ce va pleca de la Mausoleul Eroilor din Cartierul Sud, dar și la […] Articolul Tur ciclist, concert in Piața Unirii, partide de rugby și futsal, in acest weekend! Jandarmii vor asigura buna desfașurare a evenimentelor apare prima data in Monitorul de Vrancea .