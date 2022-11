Marți, 15 noiembrie, polițiștii rutieri baimareni au oprit pentru control pe bulevardul București un autoturism, condus dinspre strada Europa spre strada Margeanului, la volanul caruia a fost identificat un barbat de 63 de ani din municipiu. In urma testarii alcoolscopice a acestuia, a rezultat o valoare de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare unde i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, acesta a condus autoturismul avand permisul de conducere…