- INFRACTOR SUB CONTROL!… O femeie in varsta de 29 de ani, din comuna Voinești, a sesizat poliția cu privire la faptul ca fostul sau concubin, un barbat in varsta de 31 de ani, ar fi patruns in curtea locuinței sale, unde ar fi agresat-o și deposedat-o de un telefon mobil. Polițiștii Secției 8 Poliție…

- UPDATE 2: In aceasta dupa amiaza, la ora 17.04, polițiștii Biroului Rutier, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, in municipiul Barlad, pe strada Tudor Vladimirescu, s-a produs un eveniment rutier, in care au fost implicate trei autoturisme. In…

- UPDATE: La data de 18 septembrie, ora 19.23, Sectia 3 Politie Rurala Barlad fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, un barbat de 48 de ani Marian B., din Zorleni, a produs un incendiu la o locuinta din localitatea Zorleni, unde locuia sotia si fiul sau. „In locuinta se aflau in acel moment…

- TALHARII DIN POGONESTI Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut doi tineri, in varsta de 24, respectiv 18 ani, din comuna Pogonesti, judetul Vaslui, banuiti de savarsirea unei infractiuni de talharie. Dusi la Parchetul Barlad, au fost prezentati…

- INCREDIBIL… Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Banca, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Roșiești, banuit de comiterea unei infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. Barbatul este suspectat ca la data de 23 iulie,…

- Nr. 260 din 4 iulie 2023 TANAR RETINUT DE POLITISTIIBARLADENIPolitistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut un tanar, in varsta de 22 de ani, din comuna Zorleni, judetul Vaslui, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat, in forma continuata.…

- PEDEAPSA… Daniel Razvan Florea, de 22 de ani, din comuna Zorleni , a fost arestat preventiv pentru doua furturi calificate! Tanarul hoț a dat o lovitura in luna mai și una in iunie, la doua case, de unde a furat ca-n codru: adica tot ce a gasit! Polițiștii Secției 3 Rurala Barlad au facut cercetari…

- GHINION… de la ALCOOL… Patru barbați, cu varste cuprinse intre 35 și 21 de ani, din comunele Coroiești și Ivești, județul Vaslui, banuiți de savarșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, au fost reținuiți de Politistii Secției 3 Poliție Rurala Barlad. Oamenii legii…