- Guvernul american investigheaza o serie de incidente medicale care au fost rapotate in randul diplomaților și a staff-ului administrativ din Viena, relateaza BBC . Simptomele subite și misterioase amintesc de „sindromul Havana”, o afecțiune cerebrala misterioasa care a aparut in Cuba in 2016-2017. Cel…

- Presedintele american Joe Biden o primește azi pe Angela Merkel la Casa Alba. Cei doi lideri vor discuta despre atacurile informatice care au lovit companii din Statele Unite si despre gazoductul Nord Stream 2 care va transporta gaz rusesc in Germania. Va fi prima sa vizita la Washington dupa ce Joe…

- 'Puterea cibernetica' a Chinei este 'clar inferioara' celei a principalului sau rival, Statele Unite, in pofida informatiilor despre atacuri cibernetice chinezesti asupra unor guverne si companii occidentale, afirma Institutul International pentru Studii Strategice la de Londra (IISS),…

- Rusia si Statele Unite au ajuns la un acord in vederea unor negocieri ruso-americane cu privire la o limitare a proliferarii armamentului nuclear, anunta Vladimir Putin miercuri, la Geneva, intr-o conferinta de presa, dupa summitul cu Joe Biden, relateaza The Associated Press. Putin anunta…

- Diplomatul nominalizat pentru functia de adjunct al secretarului de stat pentru Asia de Est, a promis marti ca presedintele Joe Biden va continua sa-si consolideze relatiile cu Taiwanul, fara a sustine insa clar ideea unei revizuiri a delicatelor acorduri delicate cu China in aceasta privinta, noteaza…

- Casa Alba sustine o abrogare a unei legi promulgate in 2002 in vederea autorizarii Statelor Unite sa intre in razboi impotriva Irakului lui Saddam Hussein, o abrogare care este necesar sa fie adoptata in Congres si care va avea un ”impact minim” asupra operatiunilor in curs, relateaza AFP. Administratia…

- Președintele SUA, Joe Biden, a extins joi, prin ordin executiv, lista neagra a companiilor chineze care nu pot beneficia de investițiile SUA din cauza legaturilor suspectate cu armata chineza, o lista care a fost pusa în aplicare sub administrația Trump, potrivit AFP."Acest decret…