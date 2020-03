Stiri pe aceeasi tema

- Robert Ionescu, 43 de ani, fost viceprimar al Capitalei și membru al Guvernului Emil Boc, a contactat sambata Libertatea pentru a face unele precizari referitoare la contractul in baza caruia firma BSG Business Select SRL a importat din Turcia pentru Compania Naționala Unifarm S.A 1 milion de maști…

- Compania Naționala Unifarm S.A spune ca are dubii in privința firmei prin intermediul careia a importat din Turcia un milion maști și 30.000 de combinezoane de protecție. ”Noi am facut contract cu BSG Business Select SRL, o firma cu sediul in Pantelimon, dar cel care coordoneaza operațiunea, Robert…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a echipat cu o viziera de protectie, masca si manusi la sedinta cu sindicatele pe tema COVID-19, devenind o sursa de glume pe Facebook, unde utilizatorii au speculat dorinta ei de a se proteja impotriva coronavirus."S-a apucat de sudura", a scris un utilizator…

- Vlad Voiculescu neaga intr-o postare pe Facebook ca a cerut ruperea Alianței USR-PLUS dupa ce PNL a anunțat ca va susține candidatura lui Nicușor Dan pentru Primaria Generala a Capitalei. Fostul ministru al Sanatatii se teme de un "dezmat" al PNL, partid pe care il numeste "noua ciuma", cu trimitere…

- Duminica si in noaptea de duminica spre luni, in Bucuresti, s-au inregistrat niveluri record de poluare cu PM 2,5 si PM 10. PM 2,5 sunt particule in suspensie cu diametrul mai mic de 2,5 microni, iar PM 10 la fel, dar cu diametrul mai mic de 10 microni. Europa Fm noteaza ca pentru…

- CHIȘINAU, 12 feb – Sputnik. Guvernul a adoptat in ședința din 12 februarie o decizie de rechemare a șase ambasadori. Printre cei rechemați se numara ambasadorul in Romania, Mihai Gribincea; ambasadorul in Austria, Victor Osipov; ambasadorul in Cehia, Vitalie Rusu; ambasadorul in Bulgaria,…

- Guvernul Turciei a anuntat marti ca toate zborurile spre si dinspre China vor ramane suspendate pe parcursul lunii februarie, ca masura preventiva impotriva epidemiei de coronavirus, relateaza agentia EFE. "Incepand de maine (miercuri n.red.) vor fi suspendate toate zborurile provenind din…

- Echipa de fotbal Academica Clinceni a terminat la egalitate cu campioana Azerbaidjanului, Qarabag FK, 2-2 (1-1), sambata, intr-o partida de verificare jucata in stagiul de pregatire din Turcia, potrivit paginii de Facebook a clubului. Pentru ilfoveni au marcat Robert Ion (min. 9) si Andrei Rauta (min.…