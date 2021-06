Stiri pe aceeasi tema

- Social 35 de cazuri de COVID-19 varianta indiana, confirmate la nivel național; unul in județul Teleorman iunie 18, 2021 09:31 Numarul total de cazuri de COVID-19 confirmate cu varianta Delta (indiana) a ajuns la 35, la nivel național, potrivit datelor facute publice de Institutul Național de Sanatate…

- Varianta Delta (indiana) a virusului SARS-CoV-2 avanseaza in Germania, unde, in saptamana 31 mai - 6 iunie, reprezenta deja 6,2% din totalul mutațiilor analizate. Procentul este de doua ori mai mare in raport cu cel constatat in precedentele 14 zile, potrivit Institutului de virusologie Robert Koch,…

- Comisia Electorala Centrala a anunțat dupa expirarea termenului de depunere a cererilor de inregistrare prealabila pentru cetațenii Republicii Moldova aflați in strainatate, ca numarul celor inregistrați a depașit 100.000, transmite știri.md Astfel, este cea mai inalta rata de inregistrare…

- Muzeul iconografiei din Alba Iulia, Museikon, darama restricțile adaptandu-se contextului pandemic printr-o expoziție online de arta creștina contemporana. In martie 2020 Museikon s-a adresat artiștilor cu invitația de a-și impartași experiențele spirituale determinate de declararea starii de pandemie.…

- ​Vânzarile Dacia în lume au crescut cu 10% în primul trimestru al anului, spre 121.000 de unitați, în timp ce la nivel de grup totalul a fost de 657.000 de vehicule, cu 1% peste anul trecut. Cifra de afaceri a grupului a fost de 10 miliarde euro, cu 1,1% mai mica decât…

- Exista câteva țari în regiunea noastra în care campania de vaccinare este un eșec complet: Bulgaria și Rusia, spune Dan Bucșa, economist-șef pentru Europa Centrala și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra. În cazul Bulgariei, motivul este pentru ca nu poate convinge deloc…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 2-a, alaturi de Danemarca si Austria, in preliminariile Campionatului European din 2022 – EHF EURO 2022, conform tragerii la sorti efectuate joi, la Viena. Cea de-a patra componenta a grupei va fi castigatoarea unei grupe din prima…