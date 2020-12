Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson anunța sambata masuri urgente vizand o noua izolare, prioritar la Londra și partea de sud-est a țarii, in urma descoperirii unei “noi tulpini a Covid-19”, care se transmite mult mai ușor, este mult mai contagioasa… Teama de reaprindere a unei alte epidemii cu noua tulpina…

- Convocarea statelor membre s-a facut prinmecanismul integrat al UE pentru un raspuns politic la crize (IPCR), care are ca scop luarea unor decizii rapide si coordonate la nivelul UE in cazul unor crize importante si complexe, potrivit Agerpres.Pentru pregatirea acestei reuniuni, cabinetul presedintelui…

- Ambasadorii țarilor membre ale Uniunii Europene vor avea luni o întâlnire de criza la Bruxelles dedicata restricțiilor de calatorie cauzate de noua tulpina de coronavirus care a aparut în Regatul Unit, relateaza AFP.Mai multe țari din UE - Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana ramâne scenariul „cel mai probabil”, a avertizat duminica premierul britanic Boris Johnson, la scurt timp dupa ce UE si Londra si-au anuntat decizia de a continua aceste negocieri, relateaza AFP, DPA si Reuters, citeaza…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile, transmite dpa. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii…

- "Este cu siguranta de neimaginat, dar nu este imposibil, pentru ca ne uitam la pierderea a 1 milion de oameni in noua luni si apoi ne uitam la realitatea obtinerii unui vaccin in urmatoarele noua luni, ceea ce este o sarcina importanta pentru toti cei implicati", a declarat dr. Mike Ryan, director…