- Primele doua cazuri de infectare cu tulpina braziliana de coronavirus au fost confirmate luni in Romania, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Secvențierea probelor s-a facut la Institutul Matei Balș din București. Ambele cazuri confirmate sunt din București. Intr-unul dintre cele doua cazuri,…

- Institutul Național de Sanatate Publica - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a fost informat de catre laboratorul MedLife ca in Romania au fost confirmate doua cazuri de infectare cu SARS-COV-2, noua varianta Africa de Sud - Linia genetica B.1.351, scrie Digi24.

- Pana marti, in Romania sau fost depistate 200 de cazuri de infectare cu tulpina britanica a virusului SARS-CoV-2, potrivit directorului Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. „Pana astazi aveam inregistrate in tara noastra 200 de astfel de tulpini”, a…

- Institutul National de Sanatate Publica prezinta, marti, analiza primelor 136 de cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus, cea din Marea Britanie, si avertizeaza asupra riscului de a patrunde in Romania si alte noi tulpini. ”Devine evidenta necesitatea realizarii de secventieri ale caror…