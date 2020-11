Stiri pe aceeasi tema

- Suedia, care va prelua de la Albania presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) la 1 ianuarie, doreste revenirea organizatiei la valorile sale fundamentale, transmite marti AFP dupa o convorbire cu sefa diplomatiei suedeze, Ann Linde. In interviul acordat agentiei, Linde…

- Secretarul de stat Iulian Octavian STANA a participat in data de 20 octombrie 2020, la reuniunea virtuala de evaluare a Grupului de experți privind Evaluarea Performanțelor de Mediu (EPR) din cadrul Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE), pentru proiectul de document privind Cea de-a Treia Evaluare…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) organizeaza marti dupa-amiaza, la Viena, o reuniune pentru a lua in discutie conflictul regional dintre Azerbaidjan si Armenia in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Ministerul de externe albanez,…

- Reuniunea anuala a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE), prezentata drept "cea mai mare" conferinta europeana privind drepturile omului, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri organizatia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Statele participante…

- Reuniunea anuala a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE), prezentata drept ''cea mai mare'' conferinta europeana privind drepturile omului, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri organizatia, relateaza AFP. "Statele participante au…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul albanez Edi Rama, a denuntat vineri, la Viena, situatia 'profund alarmanta' din Belarus, indemnand regimul de la Minsk sa accepte propunerea de mediere lansata de OSCE, transmite AFP.…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, miercuri si joi, la Berlin, la Reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale UE, ce se va desfasura sub egida Presedintiei germane a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit MApN, pe agenda ministrului se afla si Conferinta…

- În plina pandemie, președintele Igor Dodon a avut o întâlnire cu mai mulți artiști la o pensiune din Republica Moldova, în cadrul careia au fost sfidate toate masurile de protectie stabilite de autoritati pentru evitarea raspândirii noului coronavirus. Într-o…