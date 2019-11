Stiri pe aceeasi tema

- O singura persoana cu arsuri pe circa 40% din suprafata corpului a ramas internata in spital, iar 56 de garsoniere au fost afectate in explozia dintr-un bloc din Tulcea produsa, joi dimineata, in urma unei acumulari de gaze, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit…

- Cele patru victime ale exploziei produse, joi dimineata, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Tulcea, sunt in stare stabila, a declarat managerul Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA), Dumitru Valcu, potrivit Agerpres. "Una dintre persoane are arsuri pe 40% din suprafata corpului, iar celelalte…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, incidentul s-a produs intr-o locuinta din satul Valea Poienii. La fata locului au intervenit trei autospeciale de pompieri, dar explozia nu a fost urmata de un incendiu, potrivit Agerpres.Victima, in varsta de 39 de ani,…

- Tanarul ranit grav vineri dimineața, dupa ce s-a electrocutat pe șantierul construcției unui bloc din Alba Iulia, va fi transferat la Spitalul Militar din Bruxelles, cu transport aerian. Muncitorul este intubat și ventilat mecanic, suferind arsuri pe 65% din suprafața corpului. Potrivit reprezentanților…

- Barbatul ranit in urma exploziei din București este in stare critica la Spitalul Universitar. Pacientul are arsuri pe 90% din suprafata corpului iar starea lui este critica ceea ce nu-i permite transferul a declarat Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- Un barbat in varsta de 43 de ani din Slobozia Bradului a ajuns marți, in jurul pranzului, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Focșani, cu arsuri in proporție de 50 – 60% din suprafața corpului. Pacientul a fost diagnosticat, conform buletinului de presa al unitații medicale, cu arsuri…

- O persoana de 60 de ani a fost internata la sectia de Chirurgie Plastica a Spitalului Sfantul Spiridon Iasi cu arsuri grave. A fost transferata de la Spitalul Municipal Piatra Neamt, cu arsuri pe circa 60- din suprafata corpului. Persoana respectiva s-a audoincendiat.