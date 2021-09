Tulcea: RowmaniaFest se va numi Festivalul 'Ivan Patzaichin' RowmaniaFest se va numi, incepand de duminica seara, Festivalul "Ivan Patzaichin", a anuntat in timpul momentului in memoriam sustinut la gara din municipiul Tulcea, vicepresedintele asociatiei Ivan Patzaichin-Mila 23, Teodor Frolu. Momentul in memoriam Ivan Patzaichin a presupus prezentarea mai multor fotografii cu campionul olimpic pe ecranul din spatele scenei amplasate in gara si a adunat cateva sute de persoane care au tinut un minut de reculegere in amintirea initiatorului RowmaniaFest. "In seara aceasta, trebuia sa fie o surpriza muzicala pentru dumneavoastra si pentru Ivan. (...) Ivan… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

