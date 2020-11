Stiri pe aceeasi tema

- Statul trebuie sa sprijine cat mai urgent producatorii agricoli de produse romanești, astfel incat sa depașeasca perioada nefasta prin care trec. Fiecare zi care trece fara masuri concrete de sprijin pentru producatorii locali inseamna un pas inapoi și mai puține șanse pentru agricultura romaneasca.…

- Recent, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a avut loc o intalnire cu tema ,,Salvați producatorul roman“. Intalnirea a fost solicitata de Calin Gheorghe Matieș, președintele Federației Naționale a Producatorilor de Produse Tradiționale din Romania . La intalnire au fost prezenți doi secretari…

- Ministerul Agriculturii isi propune, in noul Program National Strategic (PNS) 2021-2027, sa investeasca mai mult in zona de procesare, astfel incat sa vindem cat mai putin produsul primar si cat mai mult produsul procesat, a declarat miercuri Viorel Morarescu, director general in Ministerul Agriculturii…

- Procesul de primire a cererilor de solicitare a sprijinului temporar, cu caracter exceptional, acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza Covid-19 va fi suspendat vineri, 2 octombrie, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).Potrivit…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale apeleaza la Armata ca sa faca verificarile absolut necesare pentru ca fermierii sa poata primi subvenții comunitare. Mai exact, este nevoie de niște imagini aeriene, prelucrate, cu terenurile pentru care se solicita subvenții. Guvernul „leaga” Ministerul…

- Raportul de admitere cu amendamente al comisiilor reunite pentru buget a fost adoptat cu 20 de voturi „pentru” si un vot impotriva care a apartinut deputatului USR Claudiu Nasui. Potrivit liderului deputatilor PNL Florin Roman „PNL, USR, UDMR, Pro Romania si minoritati nationale” au boicotat sedinta…

- Termenul-limita pana la care fermierii pot depune cererile de ajutor de minimis in mai multe sectoare este in septembrie. Pentru in sectorul apicol termenul este 15 septembrie, anunta luni Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In ceea ce priveste depunerea solicitarilor de ajutoare…