- Membrii echipei Spartanii au inceput, sambata dimineata, o cursa de 100 de kilometri in jurul Lacului Ciuperca din municipiul Tulcea pentru a atrage atentia locuitorilor care pot ajuta o fata, in varsta de 7 ani, din satul Daeni, care-si doreste o locuinta. Capitanul echipei de alergatori,…

- Un puști englez de 7 ani, Oscar, a fost atat de impresionat de drama lui Eriksen ca acum strange bani din donații pentru a dota echipele din Chesire cu defibrilatoare. Pe 12 iunie, englezul Oscar Jones asista din fața televiziorului la meciul Danemarca - Finlanda, cand Christian Eriksen a suferit acel…

- Echipa masculina de volei SCM Universitatea Craiova l-a achizitionat pe capitanul selectionatei Slovaciei, Tomas Krisko, a anuntat, joi, medaliata cu bronz in editia trecuta a Diviziei A1. Krisko, nascut pe 19 decembrie 1988, are 2,02 m si 90 kg, el debutand in voleiul de performanta la…

- Drula: Se poate lucra pe tot santierul Podului de la Braila FOTO: https://www.facebook.com/catalindrulausr. Constructorul Podului Suspendat de la Braila a primit autorizatia pentru lucrari pe ultimii 15 kilometri ai drumurilor de legatura, ceea ce înseamna ca, din acest moment drumarii…

- CSA Steaua a invins-o pe CS Afumați, scor 2-0, in turul barajului pentru promovarea in Liga 2. Returul se joaca sambata, 29 mai. Valentin Barbulescu (35 de ani), capitanul „militarilor”, a avut un mesaj pentru Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB. Totul despre CSA Steaua - CS Afumați „S-au vazut…

- Jandarmul tulcean Sorin Andrici a participat la evenimentul sportiv si caritabil Semimaraton Galati 2021. A alergat 24 h pentru copiii cu autism din Galati si s au clasat pe locul II.La evenimentul sportiv si caritabil Semimaraton Galati 2021, colegul nostru, Sorin Andrici, a participat cu echipa Spartanii,…

- Big Dog’s Backyard Ultra este numele unei curse care dorește sa testeze la maximum capacitatea fizica și mentala a competitorilor. Descrisa de jurnaliștii de la BBC drept „cea mai dura și mai ciudata cursa de care nu ai auzit niciodata”, competiția are un record stabilit de un dentist din Belgia care…

- Atacantul Pierre-Emerick Aubameyang, capitanul echipei Arsenal Londra, a anuntat ca s-a imbolnavit de malarie cu ocazia deplasarii in tara sa natala, Gabon, pentru meciurile internationale de la sfarsitul lunii martie, informeaza AFP. Aubameyang a ratat partida pe care Arsenal a castigat-o cu 3-0 in…