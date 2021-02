Stiri pe aceeasi tema

- The producer of famous documentaries like Wild Carpathia and Flavours of Romania, Charlie Ottley, has begun shooting a movie about the Danube river and the lives of the fishermen from the Danube Delta, a project which will be launched on Romania's National Day (1 December, ed. n.). The BBC…

- PREMIERA in Romania. Un primar anunța ca va DESFIINȚA Poliția Locala din comuna sa Poliția Locala va fi desființata la ordinul unui primar. Consiliul Local al comunei Șoimuș a adoptat un proiect de hotarare pentru desființarea Serviciului Poliția Locala. Consiliul Local al comunei Șoimuș a adoptat un…

- Traficul autovehiculelor cu o masa totala maxima de pana la 7,5 tone s-a reluat, joi dimineata, dupa aproape 24 de ore de suspendare din cauza drumurilor inzapezite, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, care citeaza o decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.…

- Traficul autovehiculelor cu o masa totala maxima de pana la 7,5 tone s-a reluat, joi dimineata, dupa aproape 24 de ore de suspendare din cauza drumurilor inzapezite, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, care citeaza o decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta,…

- Urmatorul eveniment Apple ar putea avea loc in aprilie și ne va aduce lansarea unui nou model iPhone SE dar si caștile AirPods Pro 2. AirPods Pro 1 exista deja de cațiva ani, ceea ce ne face sa presupunem ca ar putea fi timpul pentru un upgrade. Potrivit unui raport al DigiTimes, se pare ca AirPods…

- Comunicat BAAR “No matter what” este noul concept de comunicare și laitmotivul sub care se vor desfașura activitațile de promovare ale BAAR in anul 2021. Prin intermediul noului concept, BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania) iși propune sa comunice intr-o maniera diferita, inovatoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de decorare a regizorului britanic Charlie Ottley si a fostului ambasador elen Vassilis Papadopoulos. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Ofiter, Categoria F-"Promovarea…

- Cunoscutul producator Charlie Ottley, care este si cetatean de onoare al municipiului Brasov, impartaseste periodic cu fanii de pe retelele de socializare stadiul renovarii casei din Sirnea.