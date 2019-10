Nave ale Statului Major al Fortelor Navale (SMFN) participa, zilele acestea, la exercitiul "Danube Protector 19", desfasurat pe bratul Sfantu Gheorghe al Dunarii, se arata intr-un comunicat al institutiei. Exercitiul se desfasoara in perioada 27-31 octombrie, este organizat de Comandamentul Flotilei Fluviale si are rolul de a consolida nivelul de pregatire si de instruire al militarilor pentru a fi capabili sa execute misiunile ordonate in zona de responsabilitate. "Navele Flotilei Fluviale 'Mihail Kogalniceanu', corveta 'Amiral Petre Barbuneanu' si doua nave din subordinea Bazei…