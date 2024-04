Prima carte care o evocă pe Cocuța Conachi, care a făcut spionaj în favoarea Unirii Principatelor La Galați a fost lansat volumul „Ecaterina (Cocuța) Conachi Vogoride – Eseu despre eroina din umbra” a scriitorului Vasile Ghica, acesta fiind primul volum in care este evocata personalitatea celei care a facut spionaj pentru dezvaluirea acțiunilor Imperiului Otoman impotriva unirii, aceste dezvaluiri contribuind decisiv la Unirea Principatelor. La Casa „Cuza” din Galați, casa in care a locuit Alexandru Ioan Cuza cu familia sa, a avut loc lansarea volumului memorialistic „Ecaterina (Cocuța) Conachi Vogoride – Eseu despre eroina din umbra” a scriitorului Vasile Ghica, in care este evocata personalitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Generalul in rezerva Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane in Europa, a laudat Romania pentru ca a inceput extinderea bazei militare Mihail Kogalniceanu din Constanța, care va deveni cea mai mare din Europa, in urma unor lucrari estimate la circa 2,5 miliarde de dolari. Baza va putea gazdui…

- Asociatia de Studii Americane din Romania si Facultatea de Litere va invita vineri, 23 februarie 2024, la ora 12:00, la lansarea volumului Eco Consciousness in American Culture, editat de prof. univ. emer. Adina Ciugureanu si prof. univ. Eduard Vlad si publicat la editura Peter Lang.Potrivit reprezentantii…

- Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau va invita sa participați in data de 23 februarie 2024, ora 17.00, la deschiderea Expoziției de arta decorativa „Dialog ceramic”, semnata de Anca Mihaila, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Arte Decorative București. Absolventa a Facultații de…

- Apoi, a urmat Facultatea de Istorie-Filozofie din cadrul Universitații “Alexandru Ioan Cuza” Iași, cand avea 31 de ani. Dupa ce a absolvit-o, a devenit profesor titular de științe socio-umane, intai la un liceu din Targu Neamț, apoi la Liceul “Emil Racovița” și Liceul “Mihail Kogalniceanu” Vaslui.Astfel,…

- Cladirea in care s-a decis candidatura lui Alexandru Ioan Cuza la domnia Moldovei, Muzeul de Istorie Naturala din Iasi, s-a redeschis publicului, astazi, pentru a omagia astfel 165 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. La inaugurare au participat și Ministrul Culturii, Raluca…

- Muzeul de Istorie Naturala din Iasi va fi redeschis, astazi, publicului pentru a omagia astfel 165 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. Muzeul a fost modernizat și reconsolidat cu finanțare europeana in valoare de circa 2,7 milioane de euro, a precizat primarul Mihai Chirica:…

- Cladirea in care s-a decis candidatura lui Alexandru Ioan Cuza la domnia Moldovei, Muzeul de Istorie Naturala din Iasi, va fi redeschisa, marti, publicului. Primarul Mihai Chirica a transmis ca Muzeul de Istorie Naturala va fi redeschis publicului pe 23 ianuarie, pentru a omagia astfel 165 de ani de…

- Una dintre cele mai puțin cunoscute figuri ale istoriei romanești, dar cu un rol esențial in consolidarea Micii Uniri, a fost Ecaterina Cocuța Conachi. Contribuția ei, cu toate ca nu a fost celebrata la nivelul altor figuri notabile precum Alexandru Ioan Cuza sau alți protagoniști ai acelei perioade,…