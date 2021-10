Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 16 ani, eleva a unei unitati de invatamant din localitatea argeseana Costesti, a murit, joi, dupa ce i s-ar fi facut rau in timpul orelor. Fata a mers in pauza la toaleta, unde colegii au gasit-o inconstienta si au sunat la112. Politia a deschis o ancheta, verificand conditiile…

- Poliția din județul Argeș a deschis o ancheta, dupa ce, joi, o adolescenta in varsta de 16 ani din orașul Costești a murit, dupa ce i s-a facut rau la școala, in timpul orelor, informeaza Agerpres . Fata a acuzat o stare de rau, apoi a intrat in stare de inconștiența, iar in ciuda manevrelor de resuscitate…

- Statuia baronului Brukenthal din Piața Mare a Sibiului a fost vandalizata, sambata, de catre un barbat surprins de camerele de filmare. Poliția a deschis o ancheta penala, iar cercetarile sunt in derulare. Politistii il cauta pe barbatul care sambata, 9 octombrie, a fost filmat de camerele de supraveghere…

- Ieri, 20 august 2021, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Alba Iulia au intervenit la o locuința din Paclișa unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, un barbat de 48 de ani și-ar fi agresat soția, aplicandu-i…

- Ieri, 10 august 2021, politistii Secției 7 Poliției Rurala Sebeș au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 52 de ani, din comuna Ohaba, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 9…

- La data de 5 august 2021, politistii din Roșia Montana au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 39 de ani, din localitatea Daroaia, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii publice. In…

- Și-a agresat și amenințat soția, cu moartea: Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 31 de ani, din Campeni Un barbat in varsta de 31 de ani, din Campeni s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție dupa ce și-ar fi agresat și amenințat soția cu moartea. Polițiștii din Campeni au emis…

- Politistii si procurorii au declansat o ancheta, marti, dupa ce o femeie a murit la o ferma din Berevoiesti, judetul Arges. Femeia era cunoscuta cu afectiuni medicale, dar deocamdata nu s-a stabilit cauza decesului, potrivit news.ro. ”Politistii de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului…