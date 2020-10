Tulcea: Administraţia Deltei suspendă activitatea directă cu publicul din cauza creşterii cazurilor de COVID-19 Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a suspendat, incepand de luni, activitatea directa cu publicul, din cauza cresterii numarului de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, au anuntat reprezentantii institutiei pe pagina de Facebook. Potrivit sursei citate, se va reveni asupra deciziei in functie de evolutia situatiei la nivel national privind raspandirea noului coronavirus. "Depunerea/ridicarea documentelor de catre persoanele fizice si juridice se va realiza numai prin posta, e-mail sau fax", se mentioneaza in anuntul ARBDD. Reprezentantii ARBDD au mai mentionat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Depunerea ridicarea documentelor de catre persoanele fizice si juridice se va realiza numai prin posta, e mail sau fax.Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD Tulcea informeaza persoanele fizice si juridice interesate ca incepand cu data de 12 octombrie 2020, se va suspenda activitatea…

- Raed Arafat si Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au oferit luni seara noi informatii cu privire la masurile suplimentare impuse de contextul cresterii accelerate a numarului de cazuri COVID-19.

- In Timiș sunt patru școli și gradinițe in scenariul roșu, din pricina cazurilor de Covid-19 depistate in unitatea de invațamant. O școala și o gradinița sunt inchise din cauza cazurilor de Covid-19 din Periam. In spital, in Timiș, sunt elevi și cadre didactice cu Covid-19. Peste 27.000 de copii invața…

- Autoritatile locale din Madrid vor sa impuna restrictii de deplasare in anumite zone ale orașului din cauza raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. Peste 850.000 de persoane din capitala Spaniei vor fi afectate de noile masuri, scrie BBC News.

- Editia 2020 a turneelor de tenis ATP si WTA de la Moscova a fost anulata din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 din capitala rusa, au anuntat responsabilii celor doua circuite intr-un comunicat, informeaza Reuters. Turneul ATP 250 urma sa se deruleze la Moscova…

- Alte 1.215 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate 35 de noi decese. Potrivit bilanțului publicat marți de autoritați, in județul Vaslui a fost inregistrata o creștere uriașa a cazurilor noi, potrivit Digi24.Daca…

- Grecia a extins obligativitatea purtarii mastii pentru a include pe oricine aflat in toate spatiile publice interioare incepand de sambata si a adoptat o serie de alte restrictii pentru a combate raspandirea de COVID-19 dupa o crestere masiva a cazurilor, relateaza dpa. Vizitele la spital si la caminele…

- Autoritatile cehe au inasprit restrictiile in nord-estul tarii in urma cresterii substantiale a numarului cazurilor de COVID-19, reinstituind obligativitatea purtarii mastii si reducand programul de functionare a restaurantelor, transmite vineri Reuters