Reprezentantii Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Tulcea au intervenit, in 2020, in sprijinul a 13 copii parasiti de mame in Spitalul Judetean de Urgenta, acestia subliniind ca rata abandonului nou-nascutilor in unitatile medicale a scazut in ultimii ani. Reprezentanta DGASPC Tulcea, Maria Liferie, a declarat ca institutia ofera mamelor si copiilor aflati in situatii de risc servicii in centrul maternal si in cel dedicat victimelor violentei domestice. "Anul trecut, 13 copii au fost abandonati in spital. Cauzele principale care duc la abandon sunt saracia,…