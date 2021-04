Stiri pe aceeasi tema

- Sute de obiecte de imbracaminte și incalțaminte au fost ridicate in vederea confiscarii in urma unei ample acțiuni care a avut loc in cursul zilei de miercuri, 21 aprilie. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Suceava, impreuna cu lucratori din cadrul Direcției…

- In perioada 19 — 23 aprilie, copiii sunt bineveniți sa participe la o serie de ateliere de creație organizate de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” invita copiii sa iși petreaca o saptamana din vacanța de primavara in aer liber și…

- Tabara urbana de animație propusa de Club Natura in luna aprilie 2021 este un workshop creativ, proiect based, care se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani, concentrat in 5 zile, 8 ore/ zi, care se va desfașura in patru saptamani din vacanța de primavara in urmatoarele perioade: 19-23.04.2021,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat la sfarsitul saptamanii trecute (10 aprilie a.c.), o acțiune pentru prevenirea si combaterea actelor de evaziune fiscala, a ilegalitaților comise in domeniul marfurilor alimentare, legumelor și fructelor, precum și a produselor…

- Primaria Rovinari va acorda circa 3000 de pachete cu alimente pentru masa de Pasti a persoanelor singure si a familiilor al caror venit se situeaza sub 670 lei/luna/ membru de familie. Persoanele cu venituri mici trebuie sa-si depuna cererile, la Clu...

- Florin Pastrama a rabufnit, dupa ce petrecerea de ziua lui de naștere a fost un adevarat succes...pana a intrat „in scena” angajatul Marian, care le-a furat orice buna dispoziție atat mesenilor, cat și al gazdelor. Și nu doar atat, insa nici cadoul primit din partea acestuia nu a fost cel mai de calitate…

- In cei patru ani cat a fost șef de stat, Igor Dodon și-a insușit 40 de obiecte din cele 100 inscrise in Registrul cadourilor protocolare de la Președinție. Pentru niciunul dintre ele, fostul președinte nu a scos din buzunar niciun leu. Unii angajați ai Președinției au incalcat normele legale ce se…

- Asociația „Filantropia Ortodoxa Alba Iulia" – Filiala Targu-Mureș a demarat in cursul saptamanii trecute o campanie umanitara pentru colectarea de imbracaminte și incalțaminte, informeaza Arhiepiscopia Alba Iulia prin intermediul www.reintregirea.ro. 18 containere speciale Pe raza celor 12 parohii din…