Cu o „mobilizare partiala" la urne, o societate civila tot mai apatica, o elita vetusta si un mediu privat, in genere, ursuz si autosuficient, Iasul mai ca ar merita o finala intre un exponent al coruptiei generalizate si un reprezentant al noilor legionari. Daca lui Liviu Dragnea i-ar fi reusit anihiliarea statului de drept in 2017, Romania ar fi fost astazi, in contextul razboiului din Ucraina, unul dintre partenerii activi (dar mai ales pasivi) ai Moscovei. Cu o justitie subjugata total, Bucurestiul lui Dragnea, Stefanescu, Iordache, Severin, Dorneanu, Plesoianu ar fi pendulat in politica externa…