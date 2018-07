Ministrul Tudorel Toader a postat duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu ocazia Zilei Justitiei in care sustine ca justitia este esentiala in procesul de consolidare a statului de drept. Totodata, acesta i-a felicitat pe magistratii si procurorii care, cu profesionalism si onestitate, realizeaza sau participa la realizarea justitiei. "Ziua Justitiei se sarbatoreste in prima duminica din luna iulie, potrivit art. 2 din Hotararea de Guvern nr. 364/1994. Justitia este un serviciu de interes public, esentiala in procesul de consolidare a statului de drept, este si trebuie sa fie in slujba…