Fostul primar al sectorului 1, Dan Tudorache, demonteaza inițiativa actualei șefe de la PS1, Clotilde Armand, de a da ajutoare anticriza de 1.000 de lei locuitorilor sectorului. „Este un populism ieftin", considera Tudorache. „Pentru a da un sens „razboiului cu mafia din salubritate", care a umplut Sectorul 1 de gunoaie și șobolani, Madamarmand trece acum […]