Stiri pe aceeasi tema

- VIITOR… Este tanar, vine cu idei noi, energie si putere de a schimba imaginea orasului Vaslui. Tudor Polak, candidatul Partidului National Liberal la Primaria Vaslui, are o echipa de consilieri formata din economisti, ingineri si profesori hotarati sa faca din Vaslui un oras in care toti locuitorii…

- IN DIALOG… Tudor Polak, candidatul PNL la Primaria Vaslui, interactioneaza in fiecare zi cu vasluienii pentru a le afla opiniile, dar si problemele cu care se confrunta. Ieri, spre exemplu, acesta a ajuns, alaturi de membrii echipei sale, in Rediu, suburbie a municipiului Vaslui, ocazie cu care si-a…

- Concurenta…. Fotoliul de primar al Barladului face cu ochiul. Reprezentantii partidelor si-au inscris candidatii in cursa pentru aceasta functie, iar in final, lista cuprinde nu mai putin de zece aspiranti. Barladenii ii vor analiza, le vor aprecia activitatea, iar apoi, la vot, vor trebui sa aleaga…

- Pachetul legislativ Mobilitate 1, care schimba regulile pe piața transportului rutier de marfuri din Uniunea Europeana, intra de astazi in vigoare. Cea mai importanta prevedere, cu un impact asupra transportatorilor din estul Europei, deci inclusiv asupra celor din Romania, este cea cu privire la intoarcerea…

- CAZ… Un barbat de 38 de ani din Oteleni a ajuns in fata magistratilor, acuzat de o fapta oribila. Impins de ura si manie, Dan Micnea a ucis in bataie, dupa ce si-a lovit victima cu un par, de mai multe ori, un minor de numai 14 ani. Criminalul a vrut sa se razbune dupa Articolul Criminalul cu sange…

- PEDEAPSA…Macelarii din Ghermanesti nu scapa de arestul preventiv chiar daca au incercat, pentru a doua oara, sa trezeasca mila magistratilor. Nici de data aceasta nu au avut noroc si instanta a decis prelungirea mandatelor de arestare. Cei trei barbati au ajuns in arest dupa ce s-au napustit asupra…

- Situația de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica Malaiești, acolo unde 41 de beneficiari și 22 de angajați au fost confirmați cu coronavirus, aprinde spiritele intre Direcția de Sanatate Publica Vaslui și medicul de familie care ar trebui sa monitorizeze aceste cazuri. ~ntr-o postare…

- Pacientul 999 CAZ ATIPIC… Ana Rinder, pacientul 999 al judetului Vaslui, infectat cu Covid-19, are un ghinion teribil. Virusul SARS -Cov-2 i-a atacat encefalul si nu plamanii asa cum se intampla in 99,99% din cazuri. Acasa, doar cu fiul ei, aceasta incerca sa se doftoriceasca singura, fiind convinsa…