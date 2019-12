"Eu sunt actor la baza și m-am gandit daca o sa joc vreodata rolul unui drogat. Am rugat doi medici in Long Island, langa New York, și mi-au injectat heroina. I-am rugat sa ma filmeze in timp ce ma manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mana gazdei, Luiza, și m-am dus la culcare. M-am dezbracat și m-am culcat in cada. Ingeri de argint zburau in jurul meu, le faceam cu mana. M-au scos din cada, m-au imbracat in pijama și m-au bagat in pat. M-am trezit noaptea cu o sete și o pofta de dulciuri...", a marturisit Tudor Gheorghe.

