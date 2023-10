Drumul de legatura intre Centura Brașovului VO1K și autostrada Brașov – Sibiu, care are multi rol. Are un rol de ocolitoare pentru Ghimbav, are rol de acces facil la Aeroport din toate zonele limitrofe Brașovului și drum de legatura intre Autostrada și municipiul Brașov. „In momentul de fața avem contractat Studiul de Fezabilitate, studiul de prefezabilitate ne-a fost deja transmis zilele trecute. Avem o varianta de traseu care se creioneaza deja foarte bine, cu niște soluții foarte interesante. Vom avea trei pasaje rutiere: peste cale ferata, peste Timișul Sec și peste DN1. Este o investiție…