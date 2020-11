Stiri pe aceeasi tema

- Prezența de spirit a unui tanar dispecer al serviciului de urgența 112 a dus la salvarea vieții unui barbat din Lugoj. ISU Timiș relateaza ca miercuri seara, aproape de ora 21.00, numarul unic de urgența a fost apelat de o femeie speriata ca soțul sau, care are probleme psihice, a disparut de acasa…

- Pe 3 noiembrie, fermecatoarea interpreta Sore Mihalache a implinit frumoasa varsta de 31 de ani. Iar de ziua ei, alaturi de un alt solist, Tudor Ionescu, de la Fly Project, sarbatorit și el in aceeași zi, au avut de promovat o noua melodie la care au filmat și un videoclip... The post Sore și-a schimbat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, marti seara, ca PNL a castigat alegerile locale, la votul politic, cu 34%, fiind urmat de PSD, cu 30%, si USR cu 13%. Orban a precizat ca PSD are 1.450 de primari, PNL 1.250, PMP 50 si USR 45, iar in ceea ce priveste consiliile judetene PNL are 17, iar UDMR…

- La ora 19.00, cu doua ore inainte de inchiderea urnelor, Nicusor Dan avea un avans de 5 procente in fata Gabrielei Firea, sustin surse politice pentru Adevarul. Cifrele sunt furnizate de casele de sondare pe baza EXIT POLL - urilor. Diferenta va creste in cazul in care prezenta la urne se va mentine…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat metoda Heimlich și auto-Heimlich. Cum (te) salvezi atunci cand apare inecarea cu un corp strain. ”Toți ar trebui sa știm sa facem asta. Heimlich și auto-Heimlich. Cum (te) salvezi atunci cand apare inecarea cu un corp strain. O manevra simpla poate face diferența dintre…

- Soția lui Tudor de la „Fly Project” a vorbit despre cele mai grele momente din viața. Anamaria Ionescu a recunoscut ca artistul a inșelat-o, motiv pentru care au fost desparțiți aproape jumatate de an.

- Alin Oprea a rupt tacerea și a vorbit despre divorțul de Larisa, dependența de alcool și noul stil de viața pe care l-a adoptat de ceva timp. Dupa ce a fost acuzat ca și-a inșelat soția, ca este alcoolic și ca s-a transformat total de cand are o amanta, Alin Oprea a explicat cum stau lucrurile din…

- Connect-R este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, insa puțini știu povestea trista a acestuia din copilarie. Cantarețul s-a luptat din greu cu saracia pana a ajunge la viața de succes de astazi!