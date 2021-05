Stiri pe aceeasi tema

- Roberto D'Aversa (45 de ani) și-a anunțat plecarea de la Parma printr-o scrisoare emoționanta. Dennis Man și Valentin Mihaila vor avea alt antrenor la Parma, in Serie B. Roberto D'Aversa, antrenorul sub comanda caruia trupa „gialloblu” a cazut in al doilea eșalon italian, și-a luat la revedere de la…

- Tudor Cîrje, cel care a condus mașina în care a murit tânara de 20 de ani Gabriela Rîpan, în cumplitul accident din Florești, din ianuarie 2019, își asuma „în totalitate vina” pentru uciderea ei. …

- Tudor Ștefan Cirje, autorul accidentului care a avut loc in luna ianuarie 2019, in Florești, soldat cu moartea studentei Gabriela Ripan, a redactat o scrisoare lacrimogena, prin care cere sa fie condamnat cu suspendare. Sentința in acest dosar ar urma sa fie data in 28 mai. Judecatoria Cluj-Napoca…

- Tatal Gabrielei Rîpan, tânara de 20 de ani care a murit în cumplitul accident din Florești, din ianuarie 2019, este mâhnit ca Tudor Cîrje, cel care conducea bolidul fetei, a revenit la încadrarea jurdica de ucidere din culpa, potrivit…

- Șefa Secției de Pneumologie a Spitalului Județean de Urgența Buzau, doctorița Nicoleta Birca, a avut parte de o surpriza emoționanta, primind o scrisoare din partea colectivului de elevi și profesori de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. O scrisoare in care i se aduc mulțumiri și aprecieri pentru…

- Dana Budeanu ii transmite o scrisoare premierului Florin Cițu in care ii amintește ca astazi se implinesc 100 de ani de la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Anania, cel care a fost condamnat la 25 de ani de munca silnica in timpul perioadei comuniste. Budeanu ii transmite lui Cițu ca ”s-a descalificat…

- Tribulanul Cluj a decis azi, 10 martie schimbarea încadrarii juridice a lui Tudor Cîrje din omor în ucidere din culpa. Prin urmare, pedeapsa va fi una mult redusa fața de încadrarea inițial stabilita de Judecatoria Cluj-Napoca. …

- Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis sugestii guvernului afgan asupra accelerarii procesului de pace, inclusiv prin convocarea unei conferinte facilitate de ONU, relateaza luni DPA, citand informatii din presa duminicala. Blinken a facut sugestiile intr-o scrisoare adresata presedintelui…