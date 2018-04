Stiri pe aceeasi tema

- Multe din roșiile de import ajunse pe tarabe sau în supermarketuri în România beneficiaza de o tehnologie moderna de vopsire. Din verzi se fac rosii peste noapte, spun specialiștii.

- Rosiile sunt colorate peste noapte. Aceste legume aduse din import si ajunse pe rafturile supermarketurilor din Timisoara sunt vopsite cu o super tehnologie, dupa cum explica rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Regele Mihai I al Romaniei, potrivit Opinia Timisoarei.

