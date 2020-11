Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul american de origine romana Michael Horodniceanu a condus tot ce a ținut de transport in New York, inclusiv Poliția Rutiera, și a coordonat proiecte majore in valoare de zeci de miliarde de euro pentru metroul celui mai mare oraș american, scrie digi24.ro . Acesta va colabora impreuna cu Nicușor…

- Chiar și in condițiile in care Ministerul Sanatații continua sa comunice la gramada numarul de cazuri noi rezultate din cele doua categorii de teste, respectiv cele facute in baza definiției de caz și cele facute la cerere, gradul de pozitivare rezultat a crescut alarmant de mult.2.880 de cazuri noi…

- Aproximativ 99% dintre pontajele intocmite pentru angajati sunt facute la misto, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Aliantei Pentru Turism, Dragos Anastasiu, in cadrul Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii. Reprezentantul Aliantei Pentru Turism - organizatie-umbrela a…

- Masca hidratanta pentru mâini. Când vine vorba de o epidemie, trebuie sa avem grija de sanatatea noastra, astfel ca ne dezinfectam și spalam des pe mâini. Totuși, piele are de suferit în acest proces. La un moment dat, cremele din comerț nu…

- Doi deținuți din custodia Penitenciarului nr.4-Cricova, incadrați la munca in sectorul de deservire gospodareasca, s-au ocupat in ultimele saptamani cu confecționarea de maști necesare prevenirii infectarii cu noul coronavirus in instituție.

- Școala Gimnaziala Lucian Blaga a fost in plin proces de modernizare și reabilitare. Lucrarile sunt spre final, dar, in loc sa bucure, provoaca revolta. O mamica a rabufnit pe Facebook: „Vreau sa vad și eu cine are tupeul sa semneze procesul verbal de recepție a lucrarilor de mantuiala facute cu entuziasm…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca pentru somajul tehnic au fost facute plati de peste 4,8 miliarde de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari, iar cele mai multe au fost facute in Bucuresti, Cluj si Timis, potrivit news.ro.“La sfarsitul lunii august…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a anuntat vineri un plan pentru testarea universala a cetatenilor impotriva coronavirusului, in incercarea de a depista cazurile asimptomatice, relateaza DPA.Intr-o conferinta de presa, Lam i-a indemnat pe locuitorii din Hong Kong sa participe la…