Stiri pe aceeasi tema

- A fulguit pe DN18 in Pasul Gutai si in Pasul Prislop. Pe celelalte sectoare de drumuri nationale a plouat. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu opt utilaje si au raspandit 39 tone de material antiderapant (trei utilaje de interventie si 18 tone de material antiderapant pe DN18, in Pasul…

- Avand in vedere inflația, unii angajați apeleaza al IFN-uri, care le dau rapid bani la dobanzi foarte mari. Pentru ca nu reușesc sa plateasca la timp ratele, ajung sa fie cautați chiar la locul de munca.

- Momente de panica pe aeroportul din Liverpool. Angajații au vazut ca in cala unui avion care venea de la Cluj era plin de sange. Este vorba despre un pasager care a calatorit duminica de la Cluj-Napoca la Liverpool . Romanul și-a luat in bagajul de cala o cantitate mare de carne de porc, pentru sarbatori.…

- Salariații din Societatea Electrocentrale Craiova solicita creșterea cantitații de carbune pe care Complexul Energetic Oltenia(CEO) il livreaza zi de zi pentru producția de energie electrica și agent termic. Cristian Vasile, președintele Sindicatului Termo Energia Craiova II, a declarat ca a avut recent…

- Proprietarul Twitter, Elon Musk, a parasit vineri o conferința a investitorilor din New York, in timp ce Twitter și-a inchis temporar birourile, a redus accesul angajaților la sistemele interne și a inceput sa anunțe mai mulți angajați ca vor fi concediați. Musk, cea mai bogata persoana din lume, vrea…

- In Bihor, nici macar comercianții ambulanți nu știu ce vand, dar ofera sfaturi cu privire la consumul ciupercilor celor care se incumeta de la ei. Ba chiar, ii asigura pe oameni ca produsele sunt sigure, deși le pot pune sanatatea in pericol.Cumparator: Dar știți sigur ca sunt bune?Comerciant: Da, sigur.…

- Horoscop 8 septembrie 2022. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi. Cuprins: Horoscop Berbec – 8 septembrie 2022: Horoscop Taur – 8 septembrie 2022: Horoscop Gemeni…

- O cercetare facuta de o companie clujeana arata ca, in urma pandemiei, viitorul muncii este și va fi hibrid, angajații dorind intr-un numar covarșitor sa lucreze de acasa. Daca aleg sa mearga la birou, angajații trebuie sa simta ca „merita drumul facut”.