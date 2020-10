Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul FIN-PSL la Primaria Capitalei, Ilan Laufer, a postat, pe Facebook, un text prin care ii cere demisia ministrului Educației, Monica Anisie. Laufer spune ca deschiderea anului școlar s-a dovedit a fi un haos, iar demisia ar fi un gest de bun-simț."Atata incompetența in Guvernul Romaniei…

- „Invatatorul e o lumanare care arde luminandu-i pe altii.” Tudor Arghezi Anul școlar 2020-2021 incepe in condiții atipice, impreuna fiind provocați sa facem fața tuturor schimbarilor. Autoritați, cadre didactice, parinți și elevi sunt nevoiți sa faca fața unei noi situații, unei noi modalitați de a…

- Duminica, ministrul Educației, Monica Anisie, a ținut o conferința de presa in urma careia a facut precizari de ultim moment despre inceputul noului an școlar. Sunt 11 județe in care nu exisa școli in scenariul roșu.

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat, joi, ministrului Educatiei, Monica Anisie, sa aiba o situatie de la inspectoratele scolare referitoare la camerele web din clasele in care se va invata in sistem hibrid, tablete si materialele de protectie necesare, astfel incat sa se intervina acolo unde primarii…

- "As vrea sa pot sa merg la teatru sau la opera, dar probabil doua ore vom sta la intrare sa citim sa intelegem ce scrie. Daca as fi fost prim-ministru as fi luat ministrul Educatiei si as intra in prima scoala si as filma sa explicam tot. Habar n-avem, totul este aruncat in spatele directorilor,…

- Administrația comunei Podari acorda importanța cuvenita domeniului educației. In localitate, sunt implementate proiecte cu finanțari europene ce au ca obiective principale reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invațamant. Doua proiecte pentru consolidarea…

- Dupa gala de premiere "Excelenta banateana", campania "Scoala si sport? Da, se poate!", cea din urma presupunand identificarea si premierea copiilor-sportivi care au merite de exceptie atat la scoala... The post Caravana educatiei continua in judetul Timis appeared first on Renasterea banateana .