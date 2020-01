Stiri pe aceeasi tema

- O politista a fost ranita, joi dimineata, intr-un accident produs la intersectia Soselei Progresului cu strada Nasaud din Bucuresti, dupa ce autospeciala de Politie in care se afla, alaturi de alti colegi, si care circula cu semnalele acustice si luminoase in functiune s-a ciocnit cu doua autovehicule…

- Fostul președinte Traian Basescu a prezentat duminica seara, la Romania TV, lista candidaților PMP la primariile celor 6 sectoare din București dar și la Primaria Capitalei și a precizat ca fiecare din candidați are peste 10% in sondaje și „e o echipa care se bate cu orice partid de 30%”:Primaria…

- 245 de locuri noi de parcare au inaugurate in București. O parte dintre acestea vor fi gratuite prin sistemul "park & ride".Constructia are trei nivele de parcare, printre care se numara si terasa, circulabila, destinata exclusiv riveranilor.

- Resursele umane primesc un facelift sub forma unui eveniment indrazneț. Acum un an, spre finalul lui 2018, participam la conferința HR World by eJobs, unde am avut placerea de a-l asculta pe Sergiu Neguț, Business Growth Consultant, vorbind despre scorțoșenia asociata deseori HR-ului și despre ceea…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis prognoza meteo pentru azi, 22 noiembrie. Gradele extrem de scazute din Capitala au surprins pe toata lumea. Iata care sunt maximele indicate pentru vineri! Prognoza meteo pentru București, vineri, 22 noiembrie Specialiștii de la Administrația…

- Polițiștii rutieri anunța ca vor fi restricții in trafic, duminica, in Capitala, pentru desfașurarea unei competiții sportive. Intre orele 07.00 și 16.00 se va restricționa circulația intre Aleea Privighetorilor și Aleea Padina, potrivit Mediafax.Potrivit polițiștilor, duminica se desfașoara…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala. Incepand din seara zilei de marți vor fi ploi, vand slab si moderat, dar si temperaturi scazute cu maxime ce joi vor cobori pana in jurul valorii de 5 grade. Nu este exclus ca pe timpul nopții valorile termice sa ajunga la limita inghețului.

- Trofeul Festivalului National de Muzica Pop „Stelele Cetatii” 2019, in valoare de 2.500 de lei, a fost castigat de Amalia Ioana Popa (19 ani), din Oradea, judetul Bihor. Finala concursului – aflat, anul acesta, la cea de-a 37-a editie – s-a desfasurat sambata si duminica (26 si 27 octombrie 2019),…