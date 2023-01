”Constructorul de la Pasajul Doamna Ghica, Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti, anunta ca a accelerat etapele de constructie ale pasajului, obtinand un avans fata de graficul propus initial. S-a lucrat in paralel atat la sudura elementelor montate deja in luna decembrie 2022, cat si la asamblarea la sol a unor noi tronsoane. Parcurgerea acestor etape permite continuarea montajului tronsoanelor tablierului metalic pe doua fronturi de lucru distincte din santier, atat in zona intersectiei, cat si in apropierea rampei dinspre Piata Delfinului”, a transmis, joi, Primaria Bucuresti. Sursa citata…