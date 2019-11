Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Romania, in varsta de 44 de ani, a fost gasita sambata, 23 noiembrie, plutind in apele Marii Adriatice. Corpul ei a fost zarit langa stancile digului din partea de est a localitații italiene Civitanova Marche, provincia Macerata, a notat rotalianul.com.

- Caz șocant in Statele Unite. O femeie in varsta de 25 de ani, care s-a oferit voluntar pentru a ajuta victimele abuzurilor domestice a fost gasita moarta intr-un parc din New York. Trupul lui Ola Salem a...

- Trupul unei persoane a fost vazut plutind, miercuri dimineața, pe albia râului Argeș, în zona Târgului Saptamânal, din Curtea de Argeș. Persoana extrasa din apa a fost declarata decedata.

- Descoperire cumplita in apele canalului Bega, in zona cuprinsa intre Podul Decebal și podul pietonal din Parcul Copiilor. Pompierii au fost chemați sa intervina pentru a scoate la mal un trup neinsufletit. The post Descoperire cumplita in apele Begai, aproape de Parcul Copiilor, la Timișoara appeared…

- Descoperire macabra miercuri seara, in Tecuci! Trupul neinsuflețit al unei tinere a fost gasit intamplator, sfașiat de caini. Din primele indicii, pare a fi vorba chiar de Ionela Mocanu, mamica unui copil de doi ani, data disparuta pe 27 august.

- Trupul neinsuflețit al unei romance de doar 20 de ani a fost gasit luni intr-o localitate din apropierea orașului Milano, din Italia. Cadavrul se afla intr-o stare avansata de degradare. Femeia a fost...

