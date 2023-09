Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 68 de ani, a cazut duminica in apa la intersecția canalelor Șontea și Olguța, in apropiere de localitatea tulceana Mila 23, dupa ce barca in care se afla a fost lovita de alta care nu s-a asigurat corespunzator. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit miercuri de scafandri la 300…

- Trupul turistului german, disparut la sfarsitul saptamanii trecute in urma accidentului naval din Delta Dunarii, cand doua ambarcatiuni s-au ciocnit, a fost gasit, miercuri. Anuntul a fost facut de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea. “In cursul acestei dimineti, trupul…

- Pompierii tulceni continua sa l caute pe turistul german dat disparut duminica, in urma unui accident petrecut in Delta, pe raza comunei Crisan, in care au fost implicate doua ambarcatiuni.Pompierii tulceni continua sa l caute pe turistul german dat disparut duminica, in urma unui accident petrecut…

- Misiunea de cautare a turistului german dat disparut dupa ce a cazut intr-un canal din Delta, a fost reluata azi dimineataUn accident in care au fost implicate doua barci, a avut loc duminica la pranz, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta. Barbatul, de 30 de ani, se afla intr-una…

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au reluat in aceasta dimineata cautarile turistului german dat disparut, duminica in urma unui accident in Delta Dunarii in care au fost implicate doua barci. Potrivit ISU Delta Tulcea cautarile au fost reluate…

- Doua barci in care se aflau in total 20 de persoane s-au ciocnit in Delta Dunarii , un barbat de 30 de ani, cetatean german, fiind dat disparut. O persoana este data disparuta dupa ce doua ambarcatiuni s-au ciocnit, duminica, in Delta Dunarii. Este vorba despre un barbat de aproximativ 30 de ani, cetatean…

- Autoritațile din județul Tulcea sunt in alerta dupa ce doua ambarcațiuni s-au ciocnit in Delta Dunarii, iar o persoana, un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost data disparuta. Accidentul s-a produs in zona localitații Mila 23, iar autoritațile intervin pentru cautarea barbatului. Potrivit…

- Doua ambarcațiuni cu turiști s-au ciocnit pe un canal din Delta Dunarii și o persoana a disparut in urma impactului. „Astazi in jurul orelor 12:10 s a primit un apel pe 112 de la un cetațean care a sesizat ca pe canalul Olguța pe raza localitații Mila 23 a avut loc o ciocnire intre doua ambarcațiuni…