Stiri pe aceeasi tema

- Trupul alpinistei din Brasov care a decedat, in urma cu aproape trei saptamani, in timp ce incerca sa parcurga traseul Albisoara Gemenelor, a fost recuperat, marti, 1 februarie, de salvamontistii prahoveni, cu sprijinul Inspectoratului General de Aviatie al MAI. Trupul neinsufletit, extras din munte…

- Trupul neinsuflețit al alpinistei Silvia Murgescu a fost recuperat in urma cu puțin timp, potrivit newsbv.ro. „Misiunea de evacuare a unei persoane decedate in Munții Bucegi, s-a finalizat! Aceasta acțiune complexa s-a realizat cu sprijinul comun, integrat al Inspectoratului General de Aviație al MAI…

- Salvamont Busteni a anuntat marti ca operatiunea de recuperare a trupului alpinistei Silvia Murgescu a fost finalizata cu succes. Cadavrul femeii a fost extras din prapastie cu ajutorul unui troliu lansat de un elicopter. La operatiune au participat trei salvamontisti din Busteni, Sergiu Frusinoiu,…

- Salvamontistii nu pot ajunge la trupul alpinistei decedate in muntii Bucegi. Dupa mai multe incercari s a decis sa se intervina terestru atunci cand vremea va permite. "Asa cum am precizat intr o postare anterioara, dupa incercarea de extragere aero din prima zi, anulata din cauza rafalelor de vant,…

- V. Stoica Salvamontiștii din cadrul tuturor serviciilor locale sau județene din Romania, in mod special cei din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont, formeaza echipajele specializate care intervin pentru salvarea celor rataciți sau raniți pe traseele montane sau in afara acestora, dar și pentru…

- Au trecut deja cinci zile de la moartea alpinistei in muntii Bucegi, iar trupul acesteia inca nu a fost recuperat din munti pentru a fi predat familiei pentru efectuarea funeraliilor. Salvamontistii din Prahova au explicat astazi, printr un comunicat de presa de ce nu a putit fi recuperat trupul alpinistei…

- O alpinista experimentata si-a pierdut viata, chiar de ziua ei, in timpul unei ascensiuni in Masivul Bucegi in care a plecat singura. Familia femeii a apelat la autoritati miercuri seara, cand a constatat ca nu o poate contacta. Trupul a fost descoperit joi dimineata si, desi s-a incercat extragerea…

- Un turist a fost muscat de vipera in Piatra Craiului și a fost salvat rapid cu ajutorul unui campion national la ciclism, aflat intamplator in zona, la antrenament. Salvamontistii spun ca, desi este greu de crezut ca trebuie sa te feresti de vipere in decembrie, cazul atipic arata ca nimic nu este imposibil.…