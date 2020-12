Trupele Garzii nationale din Rusia vor putea fi desfasurate in Belarus ''pentru a asigura ordinea publica'' conform unui acord incheiat vineri si care a fost facut public de guvernul belarus, relateaza dpa. In Belarus au existat proteste in masa impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko in fiecare weekend de la alegerile prezidentiale contestate din urma cu cinci luni. Rusia este cel mai apropiat aliat al Belarus, iar Vladimir Putin s-a angajat sa trimita trupe de mentinere a ordinii in Belarus daca vor fi necesare pentru reprimarea protestelor. Lukasenko, in varsta de 66 de…