- Afirmația Ministerului rus al Apararii potrivit careia trupele rusele ar fi spart linii defensive ucrainene in regiunea Lugansk „nu corespunde realitații”, a declarat guvernatorul Serghi Haidai.

- Trupele ruse au spart apararea fortelor militare ucrainene in regiunea Lugansk, a anuntat miercuri dimineata Ministerul Apararii Federatiei Ruse, informeaza Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Parintii si sora Halynei Hutchins, directoarea de imagine impușcata mortal de Alec Baldwin in timpul filmarilor la pelicula ”Rust” au intentat un proces civil impotriva actorului si a altor persoane, a anuntat avocatul familiei, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc in anul 2021 in New Mexico pe platoul…

- Compania de electricitate DTEK a anuntat ca a procedat la intreruperea de urgenta a energiei electrice in capitala Kiev, in regiunea Kievului, precum si in regiunile Odesa si Dnipropetrovsk din cauza existentei unui pericol de atac de rachete, relateaza Reuters si Unian.Aceasta este o masura preventiva…

- Fortele ucrainene resping atacurile constante asupra orasului Bahmut din Donbas, in estul Ucrainei, si isi mentin pozitiile in apropiere de orasul Soledar, din aceeasi regiune, in „conditii foarte dificile“.

- „In acest an, nu numai ca ne-am mentinut apararea aeriana, dar am facut-o mai puternica ca niciodata. Dar in noul an, apararea aeriana ucraineana va deveni si mai puternica, si mai eficienta. Apararea aeriana ucraineana poate deveni cea mai puternica din Europa, iar acest lucru va fi o garantie a securitatii…

- Armata germana nu va mai cumpara tancuri de infanterie Puma pana cand acestea nu vor indeplini cerintele operationale, a anuntat luni ministrul german al apararii, Christine Lambrecht, dupa ce la mai multe dintre vehicule s-au raportat defecțiuni in timpul unui exercițiu militar recent, transmite Reuters…

- Armata ucraineana a declarat joi ca Rusia a retras unele trupe din localitatile din dreptul orasului Herson aflate pe malul opus al raului Nipru, acesta fiind primul anunt oficial ucrainean in legatura cu o retragere rusa de pe ceea ce constituie acum principala linie de front din sud, relateaza…